С начала года в Украине случилось 57 929 ДТП, из них 1209 — с летальными последствиями. Это оказалась на 14,3% больше, чем в 2019 году. А общее число ДТП с пострадавшими увеличилось на 4,2%.

Об этом сообщает сервис мониторинга открытых данных "Опендатабот" со ссылкой на данные Нацполиции.

Отмечается, что несмотря на то, что в пиковый период карантина количество автомобилистов на дорогах уменьшилось — от 20% до 60%, число аварий значительно возросло.

Так, в "топе" областей с самым большим количеством ДТП с пострадавшими оказались Днепропетровская область (780), город Киев и Киевская область (715 и 751 соответственно), Харьковская (649) и Одесская (628) области.

Меньше всего дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в Луганской (96), Черновицкой (152) и Тернопольской (180) областях.

Наиболее частыми причинами ДТП с пострадавшими становятся нарушения правил маневрирования (23 971), превышение скорости (13 431) и несоблюдение дистанции (9 331).

Напомним, вечером 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом пьяный водитель устроил смертельное ДТП. 39-летний киевлянин Антон Желепа за рулем автомобиля Mercedes вылетел на встречку, где врезался в Hyundai Tucson. В результате почти вся семья, которая находилась в машине, погибла: это мать, отец, дочка и один из сыновей. Одному из детей удалось выжить и его доставили в больницу. В крови у Желепы было обнаружено 1,32 промилле алкоголя.

Вчера после этого случая Рада ужесточила ответственность для пьяных водителей.