17-летний парень погиб во время сбора урожая картофеля на полях в Днепропетровской области. Несовершеннолетний попал под агрегат работающего комбайна. Трагедия произошла в Магдалиновском районе в понедельник, 13 июля.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники.

Уточняется, что парень работал в поле с бригадой селян и по неизвестным пока причинам попал под картофелеуборочный комбайн, присоединенный к трактору. От полученных травм парень скончался на месте.

Известно, что бригада, в которой трудилсянесовершеннолетний приехала из Ровенской области. Устанавливаются все обстоятельства несчастного случая. Проводится расследование.

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