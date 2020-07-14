В Киеве выявили очередного высокопоставленного военного взяточника. На горячем был задержан заместитель начальника военного лицея им. Ивана Богуна. Полковник обещал за определенную мзду посодействовать поступлению в лицей одного из абитуриентов.

"По данным следствия, в июле 2020 года полковник Вооруженных сил Украины требовал предоставить ему 5 000 долларов США неправомерной выгоды за содействие в сдаче вступительных экзаменов и зачислении абитуриента в военное учебное заведение", - заявили в Офиса генпрокурора, как передает "Интерфакс-Украина".

Офицер был задержан во время получения части взятки в размере 2 500 долларов сотрудниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно со следователями столичного Печерского управления полиции.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Полковнику инкриминируют ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" сообщала, что командир взвода одной из частей Житомирского гарнизона попался на взятке в 10 000 гривен.