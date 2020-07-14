37-летняя женщина, которая задушила своего 10-летнего сына и покончила с собой, в последнее время имела финансовые проблемы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области, во вторник, 14 июля.

"По словам соседей, женщина вела себя адекватно, спиртными напитками не злоупотребляли. Она часто просила деньги в долг и всегда их возвращала. Также работники полиции выяснили, что последние полгода харьковчанка имела финансовые проблемы, брала кредиты и не могла их самостоятельно вернуть, поэтому находилась в депрессивном состоянии", - говорится в сообщении.

Как отмечают правоохранители, у женщины не было проблем с законом - она не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности.

Напомним, вчера в доме, расположенном в Тбилисском переулке Харькова, обнаружили мертвыми 37-летнюю женщину и ее десятилетнего сына. По предварительным данным, она задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умерла от потери крови.