В понедельник, 13 июля, украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал песню "Итальянский партизан", которую он посвятил российскому телеведущему Владимиру Соловьеву.

Песня размещена на YouTube-канале Гордона.

Исполняется она на мотив песни Игоря Скляра "На недельку до второго…".

"Вновь с экрана голубого слышен голос Соловьева. Говорит, во всем виновны то Зеленский, то Гордон. От накала от такого у него на полшестого и зовут его в России "наш вечерний мудозвон". "Хоть в России все х@ево, Украину мочит Вова, и, торгуя "русским миром", он продаст родную мать", – поет Дмитрий Гордон.

О выпуске этой песни Гордон сообщил еще в субботу, 11 июля.

"На территории Российской Федерации, в городе Москва, живет человек, которому срочно необходима неотложная медицинская помощь. Этого человека зовут Владимир Соловьев. С ним приключилась большая беда, и я прошу всех, кто движим идеями любви к ближнему, найти лучших врачей-психиатров, чтобы они могли помочь Соловьеву. Несколько дней назад в одном из телеэфиров с Владимиром Рудольфовичем приключилась настоящая истерика... Дабы привести его в чувства, я обещаю Соловьеву небольшой сюрприз. Настолько небольшой, что он запомнит его на всю оставшуюся жизнь. Мне кажется, жизнь Владимира Соловьева разделится на до и после", – рассказал он в YouTube.

Речь идет о фрагменте программы Соловьева, в которой он назвал Гордона "нацистским подонком", "пособником нацистско-бандеровского режима", а также предлагал ему поменять фамилию на "Гордоненко" и "не заикаться о том, что он еврей". Кроме того, Соловьев грозил Гордону "международным трибуналом".

Напомним, в прошлом году олигарх Игорь Коломойский заявил, что приглашал российского телеведущего Соловьева на работу в "1+1".

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