В понедельник, 13 июля, на северо-востоке Украины прошли сильнейшие ливни: в Харькове, например, зафиксировали абсолютный суточный максимум осадков. Уже в среду, 15 июля, циклоны и фронты, которые вызвали непогоду, начнут постепенно оставлять территорию страны.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Итак, мощные осадки отодвигаются, оставляя на завтра, 15 июля, только небольшие, максимум умеренные дожди на северо-востоке Украины, на севере, плюс Винницкая область, Черкасская и Кропивницкий с районами. Небольшие локальные дожди также возможные в среду на Волыни, Ровенщине и в Карпатах", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, в остальных регионах будет сухо и солнечно: антициклон Yoann вытеснит дожди. Температура воздуха немного поднимется - завтра ожидается +21...+26 градусов, на юге до +26...+28 градусов, на крайнем севере местами +18...+20 градусов.

В Киеве 15 июля существенных осадков не ожидается.Температура воздуха повысится до более комфортных +23 градусов.

В дальнейшем, в течение недели, потепление будет продолжаться, в большинство областей Украины температура поднимется до +23...+29 градусов, только в западных областях будет преобладать погода ощутимо свежее: +19...+24 градуса.

Напомним, появились видео затопленных после ливня улиц Запорожья, по которым плывут машины.