Украина не вмешивается во внутренние дела Сербии, поэтому попытки некоторых сербских политиков вмешаться во внутреннюю политику Украины - неприемлемы. Такое заявление сдалало посольство Украины в Сербии.

Поводом для заявления дипломатического ведомства стали стали слова мэра муниципалитета Вождовац Александара Савича, который, говоря о протестах в Сербии, негативно упомянул "украинский сценарий".

"Посольство Украины в Сербии еще раз официально заявляет, что Украина никоим образом не вмешивается во внутреннюю политическую ситуацию в Республике Сербия. В то же время, посольство считает неприемлемыми попытки вмешиваться во внутренние дела Украины, в частности, прибегать к негативным публичным оценкам сознательного европейского выбора, сделанного украинским народом со стороны любых иностранных должностных лиц - включая мэром Вождовац.

Имеем честь напомнить Александару Ставичу, что то, что он пренебрежительно называет "украинским сценарием", было борьбой украинцев за свои права против коррумпированного авторитарного правительства. Это европейский выбор большинства украинцев, за который заплачено дорогой ценой. Любые оценки этого выбора, положительные или отрицательные, должны давать исключительно сами украинцы, а не иностранные политики ", - говорится в заявлении.

Также украинские дипломаты добавили, что удивлены критикой в адрес европейского выбора Украины от чиновника политической силы, которая ведет Сербию в ЕС.

Напомним, в субботу, 11 июля, в столице Сербии Белграде состоялась масштабная антиправительственная акция протеста, которая вылилась в массовую драку. Полиции пришлось задержать 71 митингующего.

Также мы сообщали, что Сербия ввела комендантский час и запретила массовые собрания.