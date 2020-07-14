Громкая история вокруг основного оппозиционного кандидата на выборах президента Беларуси закончилась вполне предсказуемо. ЦИК республики, сегодня, 14 июля, отказался зарегистрировать кандидатом в президенты Виктора Бабарико, бывшего главу "Белгазпромбанка" (структура российского "Газпрома" - Ред.), которого подозревают в целом ряде финансовых махинаций.

Так, в частности, в ЦИК Беларуси заявили, что получили от КГБ страны новые данные о денежных средствах и имуществе Бабарико, не отраженные в его декларации. В ЦИК так же уверяют, что Бабарико получал финансовую помощь из-за рубежа.

Напомним, ранее "Страна" в материале "Пузатый буржуй" против Бацьки выяснила, как банкир Бабарико стал главным соперником Лукашенко и за что его задержали.

Так же мы рассказывали, что Бацька пообещал оппозиции выиграть президентские выборы.