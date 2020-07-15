Западная Украина остается эпицентром коронавируса в стране.

Больше всего болеют на Львовщине, Буковине и Закарпатье. При этом во Львове с 14 июля ослабили карантин - открывают детсады и разрешают футбольные матчи, ранее уже полноценно заработали рестораны, отели и спортзалы.

"Страна" выясняла, что происходит с эпидемией в западных регионах.

Больных больше, но "параметры в рамках"

Львовская область продолжает бить антирекорды: ежедневно тут прибавляется по полторы сотни новых больных (каждый пятый зараженный - отсюда).

С такими темпами ослабление ограничений кажется парадоксальным.

Местные чиновники говорят, что стали делать больше тестов, отсюда, мол, рост статистики по заболеваемости. А ослабление карантина мотивируют соответствием условиям Минздрава по загруженности больниц, количеству тестов, проценту выявления случаев заболевания.

По словам начальника облздрава Ореста Чемериса, уже неделю область якобы держится в рамках этих параметров.

Губернатор Максим Козицкий тоже рапортует об успехах по борьбе с вирусом.

"Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 8,36%, при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 - 23,03%, при норме менее 10%. Эти цифры, по сравнению с данными за прошлую неделю, заметно уменьшились. Поэтому это позволило сегодня еще ослабить ограничительные меры. Такие показатели внушают определенный оптимизм, однако расслабляться рано. К врачам и дальше обращается много больных с симптомами коронавируса, у медиков до сих пор очень много работы", - заявил Козицкий.

Среди больных много заробитчан

Сами львовяне по-разному отнеслись к ослаблению карантина. Одни сомневается, не рано ли ослабили карантин, другие - вздохнули с облегчением, третьи уверены, что в любой момент карантин снова могут ужесточить.

"Так будет продолжаться долго - откроются сады, через две недели снова закроются, или школы. Все равно локальные вспышки будут, вот и будем еще долго жить в таком замкнутом кругу", - пишет в соцсетях львовянка Ольга Иванко.

"Маски и так давно мало кто носит, Львов живет своей жизнью. Всех уже задолбал этот карантин, бизнесы рушатся, туристов почти нет, а Львов - туристический город", - говорит нам местный предприниматель Сергей Максымив.

Именно "задолбали" чаще всего встречается в комментариях львовян под новостями о планах властей продолжить карантин по всей Украине с начала августа еще на две недели минимум.

Впрочем, часть медиков Львова не согласна с ослаблением карантина.

"Предпосылок к этому нет, больницы переполнены, поступает много новых больных. Просто местные власти решили, видимо, подсобить местным бизнесменам, которые страдают из-за карантина. А доктора тем временем работают на грани возможностей, многие заболели или уволились, так что ковид уже лечат травматологи и хирурги", - сказал нам врач одной из местных больниц.

Во львовской инфекционке уже нет больных с легким течением болезни, все - тяжелые или на аппарате искусственной вентиляции легких. Там мест уже давно нет. Больных коронавирусом лечат в 12 больницах области - но коек все равно не хватает.

Одной из причин ухудшения обстановки на Львовщине называют постоянный "круговорот" заробитчан - одни уезжают, другие возвращаются из заработков из соседней Польши.

"Львовская область - приграничная, поэтому неудивительно, что растет количество заболевших. Среди них действительно много заробитчан и их родных", - рассказал нам сотрудник одной из больниц Львова.

В Черновцах ждут вторую волну

В Черновицкой области, которая с начала карантина была в антилидерах по заболевшим, эпидемия пошла на спад.

Но началась другая напасть.

"Уже почти две недели воду подают по несколько часов в день, утром и вечером. Почти весь город днём без воды - это при эпидемии коронавируса и жаре. В Черновцах - постоянные прорывы и ремонты. А еще горел завод Розма, дым был на весь город, ну: по крайней мере, в центре дым был виден практически с любой точки", - рассказывает нам черновчанка Оксана Коваленко.

Насчёт коронавируса, то, как рассказали нам в местной скорой помощи, вызовов действительно стало меньше, но они есть.

"И вот власти города готовят проект по возобновлению перевозок в транспорте в обычном режиме - то есть льготным категориям пассажиров (сейчас только медики ездят бесплатно, все остальные платят по 5 грн за проезд, и разрешается проезд только на сидячих местах и только в масках). Если это таки примут, и троллейбусы опять заполняться льготниками (а это пенсионеры, то есть группа риска), то вторая волна коронавируса может прийти раньше, чем ожидают", - прогнозирует один из врачей скорой помощи.