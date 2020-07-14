В Харькове правоохранители проверили информацию о минировании 242 объектов в городе. Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ стражи порядка не выявили.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области, во вторник, 14 июля.

Как отмечается, сообщение о взрывчатке в аптеках, роддомах, отделениях скорой помощи, продовольственных магазинах, гипермаркетах, открытых торговых центрах, банках Харькова, а также в зданиях железнодорожного и автовокзалов, харьковском аэропорту поступило на электронную почту полиции вчера, 13 июля.

"Полицейские осмотрели 242 объекты, эвакуировали 506 человек. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что информация о случившемся зарегистрирована в территориальных отделах полиции. На данный момент решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины. Правоохранители принимают соответствующие меры, чтобы установить личность лжеминера.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области пьяный хулиган "заминировал" рынок и полицейское отделение. Убедившись, что там нет следов взрывчатки, стражи порядка установили и задержали лжеминера.

Также писали, что недавно киевские оперативники задержали в Полтаве 56-летнюю женщину, которая 18 раз "минировала" дом в столице.