В новом учебном году украинские школы могут перейти на двухсменный режим работы, однако окончательные решения, как именно будут учиться дети в условиях распространения коронавируса, еще не приняты.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 14 июля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Отвечая на вопрос, что делать, если в условиях двухсменной работы школ медсестра, работающая утром, не сможет находиться в медпункте до конца занятий, министр заявил, что решать вопрос о графике ее работы должно руководство учебным заведением.

"Сейчас мы разрабатываем правила того, как наши дети будут обучаться с 1 сентября. При рассмотрении этих вопросов и установлении соответствующего регламента, правил обучения, мы рассматриваем все без исключения ситуации, в том числе и такие. Что касается медсестры, которая работает в школе в первую смену, мы считаем, что владелец учреждения должен рассмотреть этот вопрос, каким образом на работе будет пребывать медсестра", - сказал Степанов.

По его словам, профильные министерства сейчас разрабатывают систему, которая будет удобна всем.

Степанов о школах - с 09:18

Напомним, до конца карантина школьники Киева будут учиться дистанционно.

Также мы писали, что в Кабмине допускают дистанционное обучение украинских школьников и студентов с 1 сентября.