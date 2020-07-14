Из-за эпидемии коронавируса в этом году отменили национальную Сорочинскую ярмарку, которая ежегодно проходит в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. Об этом в соцсети сообщили организаторы мероприятия.

"Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Украине с заболеваемостью Covid-19 стабилизирована, карантинные ограничения снимаются, работают крупнейшие оптовые рынки, а на август разрешено проведение масштабных выставок в Украине и мероприятий на Полтавщине, политика двойных стандартов касательно Национальной Сорочинской ярмарки продолжается, и поэтому мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее, людей, которых мы также любим и уважаем", - говорится в сообщении.

Организаторы заявили, что не позволят отдельным деструктивным силам, начавшим сбор подписей против проведения ярмарки и планирующим повторение событий в Новых Санжарах, навредить имиджу мероприятия с многовековой историей.

"Мы не можем допустить любых проявлений пренебрежения к нашим участникам и гостям, которые два десятка лет поддерживали нас, посещали ярмарку, принимали в ней участие - тем самым сплачивали Украину вокруг ее истории, культуры и традиций, а многим из них именно ярмарка давала возможность кормить свои семьи", - заявили организаторы.

Ранее "Страна" писала о том, что мэр Умани добился запрета на въезд паломников-хасидов из-за коронавируса.

Также мы сообщали, что по данным на утро 14 июля, за сутки коронавирусом в Украине заболели еще 638 человек.