Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что цены на авиабилеты не вырастут после того, как в силу вступил закон о введении пошлин за вылет и груз в самолетах. Также он добавил, что в стране уже много лет также существовал аналог такого сбора.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, во вторник, 14 июля.

"Закон четко определяет особенности взимания государственного сбора как за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, так и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в аэропорт Украины. Это обязательный сбор для всех пассажиров внутренних и международных рейсов. Но такие изменения никак не означают, что мы вводим новые авиационные сборы или увеличиваем их размер. Принятым законом устанавливаются единые правила игры для всех авиаперевозчиков. Благодарен депутатам за принятое решение", - пояснил Криклий.

Кроме того, по его словам, практика таких сборов применяется в таких странах как Испания, Великобритания, Франция, Германия, Австрия, США, Китай и Австралия. В Украине уже много лет также существовал аналог такого сбора.

"Международные компании, которые летают к нам, включают этот сбор в цену билета отдельной строкой – UD. Поэтому еще раз подчеркиваю, повышение цен на билеты из-за этого закона не произойдет", - подытожил министр.

Напомним, вчера, 13 июля, Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект о введении государственного сбора при авиаперелетах. Данный проект касается внесения изменений в Воздушный кодекс Украины. В частности, за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывает в аэропорт Украины, будет взиматься государственный сбор.