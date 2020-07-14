Депутат фракции "Слуга народа" и глава комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетьманцев прокомментировал принятие законопроекта о легализации игорного бизнеса, а также поздравил избирателей, отметив, что сегодня "слуги народа" выполнили одно из главных предвыборных обещаний президента.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам.

"Я хочу поздравить всех нас, наших избирателей и народ Украины с тем, что мы сделали мощный шаг вперед к выполнению одних из наших ключевых предвыборных обещаний: убрать игровые автоматы с улиц", - заявил Гетманцев.

Также он поблагодарил оппозицию, которая отказалась от "безумного" подтверждения правок в зале и позволила рассмотреть и принять этот законопроект.

"Это была очень сложная работа, которая была связана учетом различных интересов: и государства, и общества, и бизнеса. Нам удалось найти баланс между этим интересами и, в конце концов, предоставить обществу возможность легального, ограниченного предложения игорного рынка, которое будет предоставляться нашим людям исключительно в отелях", - рассказал нардеп.

Напомним, сегодня на заседании Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. За него проголосовали 248 депутатов.

Отметим, что его рассмотрение во втором чтении началось еще в конце июня. При этом после принятия проекта закона в первом чтении к нему было подано более 3,5 тыс. правок.

Подробнее о том, что было прописано в этом законопроекте можно прочитать в нашем материале.