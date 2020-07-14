39-летнему киевлянину Антону Желепе, который за рулем Mercedes спровоцировал масштабное ДТП и убил целую семью, сегодня будут избирать меру пресечения. Сторона обвинения будет настаивать на содержании под стражей без возможности внесения залога. Об этом на своей странице в соцсети написал замглавы МВД Антон Геращенко.

"Негодяю убившему мать, отца и двоих детей сегодня будет выбрана мера пресечения. Полиция и прокуратура будет настаивать на безальтернативном содержании под стражей. Начало судебного заседания будет в 13:20 в Шевченковском районом суде Киева. Судья - Евгений Сидоров", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июля около 19:00 на Старообуховской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП. 39-летний киевлянин Антон Желепа, будучи пьяным, за рулем автомобиля Mercedes вылетел на встречку, где врезался в Hyundai Tucson. В результате почти вся семья, которая находилась в машине, погибла: это мать, отец, дочка и один из сыновей. Еще один мальчик попал в больницу. В крови у Желепы было обнаружено 1,32 промилле алкоголя.

Также мы сообщали, что жертвам ДТП под Киевом ищут места на Южном кладбище.