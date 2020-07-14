Хасидам в сентябре не разрешат поехать в Умань из-за коронавируа. Фото: facebook.com/groups/photohru

Представители центральных органов власти и местного самоуправления на совещании в Министерстве иностранных дел пришли к выводу, что в этом году прибытие десятков тысяч хасидов в Умань для участия в празднике Рош-ха-Шана не представляется возможным из-за коронавируса. 

Об этом в Facebook сообщил мэр Умани Александр Цебрей.

"Уважаемые жители Умани! Наша общая победа!!!" - прокомментировал Цебрей. 

Также он опубликовал документ МИД, в котором говорится, что израильская власть с понимаем отнеслась к решению украинской власти.

Хасиды не приедут в Умань в 2020 году. Скриншот Facebook Александра ЦебрияХасиды не приедут в Умань в 2020 году. Скриншот Facebook Александра Цебрия

Хасиды не приедут в Умань в 2020 году. Скриншот Facebook Александра Цебрия

Отметим, в 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана), который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября, в Умань прибыли более 30 тысяч паломников. В начале июля мэр Умани заявил, что он хочет запретить въезд паломников-хасидов в сентябре из-за коронавируса. 

Также мы писали, что еврейская община раскритиковала запрет мэра Умани на проведение Рош ха-Шана.

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