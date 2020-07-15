Появился сервис по защите цены для покупателей бытовой электроники

Программу по защите справедливой цены представил один из крупных украинских ритейлеров. Благодаря сервису "Найс Прайс" от Фокстрот, покупатели имеют возможность претендовать на уменьшение цены на желаемый товар, если таковая у конкурентов окажется ниже. А также могут "защитить" цену уже купленного гаджета.

Согласитесь, для большинства из нас покупка любой новой вещи, а особенно из разряда электронных гаджетов или техники для дома, является незаурядным событием. Особенно после продолжительного карантина, который так или иначе повлиял и на уровень личного дохода, и на уровень затрат. Поэтому, прежде, чем отправиться на шоппинг или заказать нужный товар онлайн, мы стали ещё более тщательно мониторить цены, чтобы не заплатить больше.

Вместе с тем, важно, чтобы в погоне за самой низкой ценой, не стать жертвой продавцов, которые реализуют технику без официальной гарантии и расчётных документов (так званую "серую" технику).

Чтобы минимизировать такие риски и защитить покупателя, в сети Фокстрот перезапустили программу по защите цены (которая ранее была известна, как "Копийчужка") с названием "Найс Прайс". Функционал программы расширен, усовершенствован и дает еще больше преимуществ при покупке большинства товаров в магазинах бренда Фокстрот и интернет-магазине FOXTROT.UA.

Также важно, что представленная техника и гаджеты в данной сети – сертифицированы в Украине с наличием официальной гарантии от производителя.

Как устроен "Найс Прайс"...

...и что необходимо знать для пользования данным сервисом:

1. До покупки: вы уже готовы купить определенный товар в магазине или на сайте Фокстрот, но видите, что в другой торговой сети* аналогичная позиция стоит дешевле. Необходимо всего лишь сделать скриншот или фото ценника и предоставить изображение вместе с заявкой менеджерам Фокстрот. После проверки и подтверждения актуальности цены получите скидку на заявленный товар.

2. После покупки: на протяжении трёх дней отслеживайте стоимость купленного товара в Фокстрот. Если цена снизится – магазин вернёт разницу в цене бонусами, которые можно потратить на любые последующие покупки, ведь 1 бонус приравнивается 1 гривне.

Есть ли ограничения в пользовании

Функционал и преимущества сервиса доступны для постоянных покупателей сети Фокстрот. Но даже если вы покупаете там впервые, на регистрацию в Программе лояльности уйдёт всего пару минут с помощью одного из удобных способов – онлайн, по телефону, sms-сообщением или в магазине.

Три шага к справедливой цене

Шаг 1. Отыскать самую низкую цену на выбранный товар из предложенного перечня магазинов.

Шаг 2. Заполнить заявку на сайте/или обратиться в контакт-центр/или к сотруднику магазина (на выбор).

Шаг 3. Получить промокод со скидкой на товар.

Чтобы получить компенсацию за снижение цены, не позднее 3 дней со дня покупки позвоните в call-центр сети и оформите соответствующую заявку. Бонусы поступят в течение одного рабочего дня с момента подачи заявки.

Уже более 400 покупателей протестировали сервис и получили обратную связь с возможностью снизить цену на желаемый товар.

*Найс Прайс действует в розничной сети Фокстрот и интернет-магазине FOXTROT.UA, если покупатель обнаружит цену ниже в других розничных и интернет-магазинах, список которых указан в официальных правилах на сайте foxtrot.ua в рубрике Nice Price