В Харькове после сильного ливня затопило улицы, в результате чего местные жители решили поплавать на надувной лодке.

Соответствующие видео опубликовано в Facebook.

Видеозапись сделали очевидцы на улице Клочковской. Кроме того, дождь затопил проспект Гагарина. Так, в некоторых местах вода достигала 40 сантиметров. Обильные осадки выпадали всю ночь и продолжились утром.

Отметим, что, по данным пресс-службы Харьковского горсовета, за ночь и утро вторника в городе местами выпало до полуторамесячной нормы осадков.

"По городу выпало от 80 до 150% осадков от месячной нормы", - сговорится в сообщении.

Кроме того, за ночь сильный ветер повалил 6 деревьев около жилых домов, также упали 5 больших веток. В данный момент коммунальные службы распиливают и вывозят упавшие деревья.

Как сообщают пользователи соцсетей, утром уровень воды в некоторых районах города доходил до колена, а машины передвигались по фары в воде. Кроме того, наблюдались проблемы с наземным транспортом. В частности, не ходили троллейбусы на Новых домах.

По данным пресс-службы, по состоянию на 10:00 наземный транспорт уже работал в обычном режиме.

Также в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что в ближайшие сутки сильных дождей не будет, однако ожидается небольшое понижение температуры.

Кроме того, ливень затопил и запорожские улицы. Одна из маршруток застряла под Вознесенским мостом, в результате чего был затоплен салон, а вода достигала колен пассажиров.

Напомним, недавно в Черкассах мощный ливень затопил улицы, жители пустились вплавь.

Также мы писали, что обильные дожди затопили и Львовскую область. Местные жители находятся в отчаянии, у самых пожилых из них не получается справиться с последствиями непогоды.