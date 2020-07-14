Мэр Киева Виталий Кличко выступает за присоединение пгт Коцюбинское к столице. По его словам, соответствующее решение должны принять депутаты Верховной Рады.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Мы считаем Коцюбинское частью Киева. Теперь решение о присоединении Коцюбинского к Киеву - исключительно за парламентом. И депутаты должны исходить исключительно из интересов жителей Коцюбинского, а не другими соображениями и мотивами", - заявил Виталий Кличко.

Мэр столицы сообщил, что у Коцюбинского нет автомобильного сообщения ни с одним населенным пунктом, кроме Киева.

"Коцюбинское сегодня не входит ни в один из административных районов Киева и искусственно подчинено в сферах образования и медицины Ирпенскому городскому совету. Зато жители Коцюбинского пользуются социальной и коммунальной инфраструктурой столицы. Потому что фактически проживают в Киеве", - сказал Кличко.

По его информации, сами жители Коцюбинского давно выступают за присоединение у Киеву, и Киевсовет поддержал такое стремление.

Напомним, в июне под Кабмином прошел митинг за признание Ирпеня центром района вместо Бучи.

Также мы писали, что в начале июля профильный комитет Рады рекомендовал принять постановление о переделе районов в Украине.