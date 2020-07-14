Количество стран, в которые могут въезжать граждане Украины на фоне продолжающейся пандемии Covid-19, возросло до 25. В список разрешенных для посещения добавили объятый демонстрациями ближневосточный Ливан и Багамские острова.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге во вторник, 14 июля.

"На прошлом брифинге я объявил 23 страны, в которые могут поехать украинцы. Сейчас таких стран стало 25. Добавились Багамские острова. Согласен, очень отдаленная точка, хотя и привлекательная для туризма. И Ливан - менее популярное направление среди украинских туристов, хотя страна чрезвычайно интересная и красивая", - рассказал Кулеба.

Еще 23 страны, которые включают те, куда требуется виза и те, где действуют определенные карантинные ограничения, это: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова.

Также министр напомнил о запуске интерактивной карты, где можно проверить условия въезда или транзитного проезда.

Он рассказал, что в тройку стран, которые больше всего интересуют граждан Украины, вошли Венгрия, Турция и Россия. Накануне Кулеба заявил, что въезд в Шенгенскую зону в ближайшее время не будет открыт.

Гражданам Украины можно проверить возможность и правила въезда за границу по нескольким сервисам. Например, здесь или тут.

Как сообщала "Страна", Венгрия запретит въезд украинцам из-за второй волны коронавируса с 15 июля. Через Венгрию можно путешествовать по всему ЕС.

Напомним, что в МИД хотят запретить авиакомпаниям продавать украинцам билеты в страны, куда им летать нельзя, чтобы не повторилась грустная ситуация в Греции.