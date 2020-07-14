На заседании во вторник, 14 июля, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. "За" проголосовали 248 нардепов, из которых фракция "Слуг народа" дала 224 голоса.

Отметим, что рассмотрение проекта закона по игорному бизнесу во втором чтении началось еще 30 июня. К нему невозможно было применить сокращенную процедуру или другие механизмы по ускоренному рассмотрению. Между тем, после принятия законопроекта в первом чтении к нему подали более 3,5 тысяч поправок.

Законопроект предусматривает такие условия регулирования игорного бизнеса:

Играть в азартные игры можно будет гражданам, которым исполнился 21 год. Но им нужно будет проходить идентификацию. Также планируется создать реестры игроков.

Залы игровых автоматов можно будет размещать на территории отелей 3-5 звезд (в них должно быть не менее 50 номеров для Киева и 25 - для других населенных пунктов).

Казино допускаются только в пятизвездочных гостиницах или специальных игровых зонах.

Букмекеры смогут работать как на онлайн-площадках, так и в обычных конторах. Но пункты должны размещаться только в гостиницах (3-5 звезд) или на ипподроме.

Разрешены онлайн-казино и онлайн-покер (стоимость лицензии - порядка 200 тысяч за каждый сайт).

Покерные клубы могут быть только спортивными. Играть в покер на деньги разрешат исключительно в казино.

Будет создана новая структура - государственная Комиссия по регулированию рынка азартных игр.

Напомним, также "Страна" описывала, что было прописано законопроекте о легализации игорного бизнеса до второго чтения.

Также мы писали, что юристы Рады заявили о неконституционности законопроекта об игорном бизнесе.