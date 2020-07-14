Министерство Украины исключило противомалярийный препарат гидроксихлорохин из протокола, который использовали для лечения детей и тяжелых пациентов с Covid-19. На данный момент его оставили для пациентов со средней тяжестью заболевания.

Об этом в ходе брифинга заявила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк, видео обнародовано в Youtube, во вторник, 14 июля.

"Над обновлением протокола лечения Covid-19 работает 31 эксперт. В стандарт предоставления медпомощи при коронавирусе будет включено "дексаметазон" и приложение с антикоагулянтной терапии. Помимо этого, будет исключен "лопинавир", "ритонавир", а также будет расширена возможность использования "ремдесивира", - сказала она.

Также Садовяк добавила, что из данного протокола исключили "гидроксихлорохин", который использовали при лечении тяжело больных пациентов с Covid-19 и для детей. "Но мы оставляем возможность его использования для пациентов средней ступени тяжести группы риска. Соответствующий приказ Минздрава вскоре будет подписан", - добавила замминистра.

Садовяк о препаратах с 18:25

Напомним, ранее Украина получила 1 400 упаковок гидроксихлорохина, которые должны были распределить по регионам страны для лечения заболевших Covid-19.

Но позже в ВОЗ стали говорить о вреде данного препарата, поскольку он увеличивает риск летального исхода больных с коронавирусом. По данным масштабного медицинского исследования, у пациентов, которые принимали гидроксихлорохин риск умереть на 45% выше, чем у остальных больных.

Несмотря на свои же заявления, ВОЗ через время вернули его обратно в тесты лекарственных препаратов от Covid-19. После чего, через время снова остановила его испытание, чтобы изучить все доступные на данный момент плюсы и минусы.