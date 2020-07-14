После того как МИД Грузии вызвало украинского посла из-за очередного заявления Михаила Саакашвили, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вынуждена "огребать" за высказывания частного лица.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кулеба выразил сожаление из-за ситуации с Саакашвили: по словам министра, "гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов".

"Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс вот в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, огребает", - сказал Кулеба на брифинге.

По словам главы МИД, Украина понимает "чувствительную ситуацию" в Грузии накануне выборов и чрезвычайно ценит дружбу с грузинскими партнерами.

"Мы рассчитываем на стабилизацию отношений и устранение этого раздражителя, потому что я глубоко убежден, что заявления частного лица не могут разрушить ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами", - сказал Кулеба.

Напомним, в июне посла Украины Игоря Долгова вызывали в МИД Грузии для объяснений относительно высказываний Михаила Саакашвили о том, что он будет "на передовой" на предстоящих осенью парламентских выборах в Грузии.

А в июле в Тбилиси потребовали объяснений от Киева из-за заявлений главы исполнительного комитете Нацсовета реформ Украины Михаила Саакашвили, который назвал полностью нелигитимным действующее правительство Грузии.