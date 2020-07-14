В США произошел очередной огнестрельный инцидент. В Бруклине (округ Нью-Йорка - Ред.) неизвестный стрелок из машины открыл стрельбу по прохожим, в результате чего получили ранения как минимум пять человек.

Об этом сообщил телеканал NBC New York со ссылкой на местную полицию.

Инцидент случился вечером в понедельник, 13 июля. Преступник проезжал на авто по улице Рокуэй Паркуэй и открыл огонь по жителям. По данным полиции, во время стрельбы 23-летняя девушка получила четыре ранения в грудь, позже стало известно, что ранения получили еще четыре 19-летних парня.

Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую помощь. В данный момент полиция разыскивает преступника.

Напомним, в прошлом месяце в США боец UFC расстрелял 8 человек после того, как его пьяным не пустили в бар.

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