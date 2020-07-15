В 2020 году будет масса благоприятных дней для вступления в брак
В 2020 году будет масса благоприятных дней для вступления в брак

Август и вся осень - самый популярный период для свадеб. На это время бракосочетание планировали еще наши бабушки и дедушки по вполне прагматическим причинам. 

Во-первых, в конце лета и осенью уже собран молодой урожай - есть чем угощать гостей торжества. Во-вторых, опять-таки заканчиваются полевые работы, поэтому люди становятся более свободными от дел. В-третьих, в этот период нет православных постов, когда запрещены и шумные застолья, и половая близость. 

С тех пор многое изменилось, одна традиция играть свадьбы во второй половине года, особенно золотой осенью, сохранилась и в наши дни.

В 2020 году с бракосочетанием есть небольшая проблемка - по крайней мере, некоторые так считают. Дело в том, что этот год - високосный, а в такой жениться не принято. Впрочем, мы спешим успокоить влюбленные пары по этому поводу. 

На Руси високосный год называли "годом невесты". Это означало, что предложение руки и сердца могла делать девушка, а парень не мог отказать. Поскольку такие браки были не всегда по любви, отсюда и пошло, что високосный год несчастливый для свадеб. Если же ваша семья создается по обоюдному согласию, принимать во внимание это поверье не следует. Но для тех, кто верит в приметы, мы специально подготовили материал, как счастливо жениться в високосный год

При планировании брака многие пары отталкиваются и от лунного календаря. В народе он носит название лунный календарь свадеб. Именно его - с августа по декабрь 2020 года включительно - мы публикуем ниже. 

Когда жениться в 2020 году

Людям, которые увлекаются астрологией, известно, что начинать большие дела нельзя в убывающую Луну. Тогда выше вероятность, что предприятие будет неудачным. Это же касается и свадеб. Жениться Звезды советуют или в полную, или в растущую Луну. 

Астрологи считают, что от правильно выбранной даты свадьбы - благоприятной или неблагоприятной - зависит едва ли не вся будущая семейная жизнь. Мы рекомендуем читателям не преувеличивать значение дат и цифр, поскольку семья строится все больше на взаимопонимании, уважении, заботе, любви и многом-многом другом. Тем не менее, хорошие и плохие дни мы публикуем, чтобы держать читателей в курсе. 

Лунный календарь свадеб на август 2020

Неблагоприятные дни для свадеб в августе такие, самые плохие выделены жирным:

  • 8 августа, суббота, 
  • 12 августа, среда, 
  • 15 августа, суббота, 
  • 18 августа, вторник, 
  • 19 августа, среда,
  • 20 августа, четверг. 

Наиболее благоприятные дни для свадеб в августе опубликованы ниже, самые хорошие выделены жирным:

  • 2 августа, воскресенье,
  • 3 августа, понедельник,
  • 21 августа, пятница, 
  • 23 августа, воскресенье,  
  • 26 августа, среда,
  • 30 августа, воскресенье, 
  • 31 августа, понедельник. 

Все остальные дни месяца считаются нейтральными. 

лунный календарь свадеб август 2020

Лунный календарь свадеб на сентябрь 2020

Неблагоприятными днями для свадеб в сентябре будут такие, самые плохие выделены: 

  • 9 сентября, среда, 
  • 14 сентября, понедельник,
  • 15 сентября, вторник, 
  • 16 сентября, среда,
  • 17 сентября, четверг.

Благоприятные дни, самые хорошие выделены: 

  • 1 сентября, вторник, 
  • 2 сентября, среда, 
  • 18 сентября, пятница,
  • 19 сентября, суббота, 
  • 23 сентября, среда, 
  • 27 сентября, воскресенье, 
  • 28 сентября, понедельник,
  • 29 сентября, вторник,
  • 30 сентября, среда. 

лунный календарь свадеб сентябрь 2020

Лунный календарь свадеб на октябрь 2020

В октябре Звезды не советуют вступать в брак в такие дни, самые плохие выделены: 

  • 3 октября, суббота, 
  • 6 октября, вторник, 
  • 7 октября, среда,
  • 8 октября, четверг, 
  • 10 октября, суббота, 
  • 12 октября, понедельник, 
  • 13 октября, вторник,
  • 14 октября, среда.

Идеально подойдут по астрологии для создания новой семьи такие дни, самые хорошие выделены: 

  • 2 октября, пятница, 
  • 4 октября, воскресенье, 
  • 9 октября, пятница, 
  • 18 октября, воскресенье, 
  • 23 октября, пятница, 
  • 25 октября, воскресенье, 
  • 26 октября, понедельник,
  • 30 октября, пятница. 

лунный календарь свадеб октябрь 2020

Лунный календарь свадеб на ноябрь 2020

Неблагоприятными для вступления в брак в ноября стали такие дни, самые плохие выделены: 

  • 3 ноября, вторник,
  • 4 ноября, среда, 
  • 10 ноября, вторник, 
  • 11 ноября, среда, 
  • 14 ноября, суббота, 
  • 19 ноября, четверг. 

Наилучшими днями для женитьбы в декабре Звезды определили такие даты, самые хорошие выделены: 

  • 17 ноября, вторник, 
  • 20 ноября, пятница, 
  • 21 ноября, суббота, 
  • 22 ноября, воскресенье, 
  • 27 ноября, пятница, 
  • 28 ноября, суббота, 
  • 29 ноября, воскресенье. 

лунный календарь свадеб ноябрь 2020

Лунный календарь свадеб на декабрь 2020

Неблагоприятными днями для свадьбы в декабре считаются такие даты, самые плохие выделены жирным:

  • 1 декабря, вторник, 
  • 3 декабря, четверг, 
  • 5 декабря, суббота, 
  • 8 декабря, вторник, 
  • 10 декабря, четверг, 
  • 12 декабря, суббота, 
  • 15 декабря, вторник. 

Благоприятными днями для создания семьи в декабре стали такие дни, самые лучшие выделены: 

  • 18 декабря, пятница, 
  • 20 декабря, воскресенье, 
  • 21 декабря, понедельник, 
  • 25 декабря, пятница, 
  • 27 декабря, воскресенье, 
  • 28 декабря, понедельник. 

лунный календарь свадеб декабрь 2020

Отдельно публикуем для своих читателей Любовный гороскоп на 2020 год

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