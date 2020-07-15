Август и вся осень - самый популярный период для свадеб. На это время бракосочетание планировали еще наши бабушки и дедушки по вполне прагматическим причинам.

Во-первых, в конце лета и осенью уже собран молодой урожай - есть чем угощать гостей торжества. Во-вторых, опять-таки заканчиваются полевые работы, поэтому люди становятся более свободными от дел. В-третьих, в этот период нет православных постов, когда запрещены и шумные застолья, и половая близость.

С тех пор многое изменилось, одна традиция играть свадьбы во второй половине года, особенно золотой осенью, сохранилась и в наши дни.

В 2020 году с бракосочетанием есть небольшая проблемка - по крайней мере, некоторые так считают. Дело в том, что этот год - високосный, а в такой жениться не принято. Впрочем, мы спешим успокоить влюбленные пары по этому поводу.

На Руси високосный год называли "годом невесты". Это означало, что предложение руки и сердца могла делать девушка, а парень не мог отказать. Поскольку такие браки были не всегда по любви, отсюда и пошло, что високосный год несчастливый для свадеб. Если же ваша семья создается по обоюдному согласию, принимать во внимание это поверье не следует. Но для тех, кто верит в приметы, мы специально подготовили материал, как счастливо жениться в високосный год.

При планировании брака многие пары отталкиваются и от лунного календаря. В народе он носит название лунный календарь свадеб. Именно его - с августа по декабрь 2020 года включительно - мы публикуем ниже.

Когда жениться в 2020 году

Людям, которые увлекаются астрологией, известно, что начинать большие дела нельзя в убывающую Луну. Тогда выше вероятность, что предприятие будет неудачным. Это же касается и свадеб. Жениться Звезды советуют или в полную, или в растущую Луну.

Астрологи считают, что от правильно выбранной даты свадьбы - благоприятной или неблагоприятной - зависит едва ли не вся будущая семейная жизнь. Мы рекомендуем читателям не преувеличивать значение дат и цифр, поскольку семья строится все больше на взаимопонимании, уважении, заботе, любви и многом-многом другом. Тем не менее, хорошие и плохие дни мы публикуем, чтобы держать читателей в курсе.

Лунный календарь свадеб на август 2020

Неблагоприятные дни для свадеб в августе такие, самые плохие выделены жирным:

8 августа, суббота,

12 августа, среда,

15 августа, суббота,

18 августа, вторник,

19 августа, среда,

20 августа, четверг.

Наиболее благоприятные дни для свадеб в августе опубликованы ниже, самые хорошие выделены жирным:

2 августа, воскресенье,

3 августа, понедельник,

21 августа, пятница,

23 августа, воскресенье,

26 августа, среда,

30 августа, воскресенье,

31 августа, понедельник.

Все остальные дни месяца считаются нейтральными.

Лунный календарь свадеб на сентябрь 2020

Неблагоприятными днями для свадеб в сентябре будут такие, самые плохие выделены:

9 сентября, среда,

14 сентября, понедельник,

15 сентября, вторник,

16 сентября, среда,

17 сентября, четверг.

Благоприятные дни, самые хорошие выделены:

1 сентября, вторник,

2 сентября, среда,

18 сентября, пятница,

19 сентября, суббота,

23 сентября, среда,

27 сентября, воскресенье,

28 сентября, понедельник,

29 сентября, вторник,

30 сентября, среда.

Лунный календарь свадеб на октябрь 2020

В октябре Звезды не советуют вступать в брак в такие дни, самые плохие выделены:

3 октября, суббота,

6 октября, вторник,

7 октября, среда,

8 октября, четверг,

10 октября, суббота,

12 октября, понедельник,

13 октября, вторник,

14 октября, среда.

Идеально подойдут по астрологии для создания новой семьи такие дни, самые хорошие выделены:

2 октября, пятница,

4 октября, воскресенье,

9 октября, пятница,

18 октября, воскресенье,

23 октября, пятница,

25 октября, воскресенье,

26 октября, понедельник,

30 октября, пятница.

Лунный календарь свадеб на ноябрь 2020

Неблагоприятными для вступления в брак в ноября стали такие дни, самые плохие выделены:

3 ноября, вторник,

4 ноября, среда,

10 ноября, вторник,

11 ноября, среда,

14 ноября, суббота,

19 ноября, четверг.

Наилучшими днями для женитьбы в декабре Звезды определили такие даты, самые хорошие выделены:

17 ноября, вторник,

20 ноября, пятница,

21 ноября, суббота,

22 ноября, воскресенье,

27 ноября, пятница,

28 ноября, суббота,

29 ноября, воскресенье.

Лунный календарь свадеб на декабрь 2020

Неблагоприятными днями для свадьбы в декабре считаются такие даты, самые плохие выделены жирным:

1 декабря, вторник,

3 декабря, четверг,

5 декабря, суббота,

8 декабря, вторник,

10 декабря, четверг,

12 декабря, суббота,

15 декабря, вторник.

Благоприятными днями для создания семьи в декабре стали такие дни, самые лучшие выделены:

18 декабря, пятница,

20 декабря, воскресенье,

21 декабря, понедельник,

25 декабря, пятница,

27 декабря, воскресенье,

28 декабря, понедельник.

Отдельно публикуем для своих читателей Любовный гороскоп на 2020 год.