Август и вся осень - самый популярный период для свадеб. На это время бракосочетание планировали еще наши бабушки и дедушки по вполне прагматическим причинам.
Во-первых, в конце лета и осенью уже собран молодой урожай - есть чем угощать гостей торжества. Во-вторых, опять-таки заканчиваются полевые работы, поэтому люди становятся более свободными от дел. В-третьих, в этот период нет православных постов, когда запрещены и шумные застолья, и половая близость.
С тех пор многое изменилось, одна традиция играть свадьбы во второй половине года, особенно золотой осенью, сохранилась и в наши дни.
В 2020 году с бракосочетанием есть небольшая проблемка - по крайней мере, некоторые так считают. Дело в том, что этот год - високосный, а в такой жениться не принято. Впрочем, мы спешим успокоить влюбленные пары по этому поводу.
На Руси високосный год называли "годом невесты". Это означало, что предложение руки и сердца могла делать девушка, а парень не мог отказать. Поскольку такие браки были не всегда по любви, отсюда и пошло, что високосный год несчастливый для свадеб. Если же ваша семья создается по обоюдному согласию, принимать во внимание это поверье не следует. Но для тех, кто верит в приметы, мы специально подготовили материал, как счастливо жениться в високосный год.
При планировании брака многие пары отталкиваются и от лунного календаря. В народе он носит название лунный календарь свадеб. Именно его - с августа по декабрь 2020 года включительно - мы публикуем ниже.
Когда жениться в 2020 году
Людям, которые увлекаются астрологией, известно, что начинать большие дела нельзя в убывающую Луну. Тогда выше вероятность, что предприятие будет неудачным. Это же касается и свадеб. Жениться Звезды советуют или в полную, или в растущую Луну.
Астрологи считают, что от правильно выбранной даты свадьбы - благоприятной или неблагоприятной - зависит едва ли не вся будущая семейная жизнь. Мы рекомендуем читателям не преувеличивать значение дат и цифр, поскольку семья строится все больше на взаимопонимании, уважении, заботе, любви и многом-многом другом. Тем не менее, хорошие и плохие дни мы публикуем, чтобы держать читателей в курсе.
Лунный календарь свадеб на август 2020
Неблагоприятные дни для свадеб в августе такие, самые плохие выделены жирным:
- 8 августа, суббота,
- 12 августа, среда,
- 15 августа, суббота,
- 18 августа, вторник,
- 19 августа, среда,
- 20 августа, четверг.
Наиболее благоприятные дни для свадеб в августе опубликованы ниже, самые хорошие выделены жирным:
- 2 августа, воскресенье,
- 3 августа, понедельник,
- 21 августа, пятница,
- 23 августа, воскресенье,
- 26 августа, среда,
- 30 августа, воскресенье,
- 31 августа, понедельник.
Все остальные дни месяца считаются нейтральными.
Лунный календарь свадеб на сентябрь 2020
Неблагоприятными днями для свадеб в сентябре будут такие, самые плохие выделены:
- 9 сентября, среда,
- 14 сентября, понедельник,
- 15 сентября, вторник,
- 16 сентября, среда,
- 17 сентября, четверг.
Благоприятные дни, самые хорошие выделены:
- 1 сентября, вторник,
- 2 сентября, среда,
- 18 сентября, пятница,
- 19 сентября, суббота,
- 23 сентября, среда,
- 27 сентября, воскресенье,
- 28 сентября, понедельник,
- 29 сентября, вторник,
- 30 сентября, среда.
Лунный календарь свадеб на октябрь 2020
В октябре Звезды не советуют вступать в брак в такие дни, самые плохие выделены:
- 3 октября, суббота,
- 6 октября, вторник,
- 7 октября, среда,
- 8 октября, четверг,
- 10 октября, суббота,
- 12 октября, понедельник,
- 13 октября, вторник,
- 14 октября, среда.
Идеально подойдут по астрологии для создания новой семьи такие дни, самые хорошие выделены:
- 2 октября, пятница,
- 4 октября, воскресенье,
- 9 октября, пятница,
- 18 октября, воскресенье,
- 23 октября, пятница,
- 25 октября, воскресенье,
- 26 октября, понедельник,
- 30 октября, пятница.
Лунный календарь свадеб на ноябрь 2020
Неблагоприятными для вступления в брак в ноября стали такие дни, самые плохие выделены:
- 3 ноября, вторник,
- 4 ноября, среда,
- 10 ноября, вторник,
- 11 ноября, среда,
- 14 ноября, суббота,
- 19 ноября, четверг.
Наилучшими днями для женитьбы в декабре Звезды определили такие даты, самые хорошие выделены:
- 17 ноября, вторник,
- 20 ноября, пятница,
- 21 ноября, суббота,
- 22 ноября, воскресенье,
- 27 ноября, пятница,
- 28 ноября, суббота,
- 29 ноября, воскресенье.
Лунный календарь свадеб на декабрь 2020
Неблагоприятными днями для свадьбы в декабре считаются такие даты, самые плохие выделены жирным:
- 1 декабря, вторник,
- 3 декабря, четверг,
- 5 декабря, суббота,
- 8 декабря, вторник,
- 10 декабря, четверг,
- 12 декабря, суббота,
- 15 декабря, вторник.
Благоприятными днями для создания семьи в декабре стали такие дни, самые лучшие выделены:
- 18 декабря, пятница,
- 20 декабря, воскресенье,
- 21 декабря, понедельник,
- 25 декабря, пятница,
- 27 декабря, воскресенье,
- 28 декабря, понедельник.
Отдельно публикуем для своих читателей Любовный гороскоп на 2020 год.