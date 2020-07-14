Умер ведущий культового телешоу "Разрушители мифов" (англ. MythBusters) Грант Имахара. Ему было 49 лет. Причиной его внезапной смерти названа аневризма сосудов головного мозга. Об этом сообщает телеканал Discovery.

"Эта печальная весть о Гранте разбила наши сердца. Он был замечательным человеком и важной частью коллектива Discovery. Мы скорбим и молимся вместе с его семьей", - сообщили сотрудники канала.

Грант Имахара закончил Южнокалифорнийский университет, получив степень бакалавра наук по специальности электротехника. Одно время он всерьёз думал о смене профилирующего предмета, собираясь стать сценаристом, но, в конце концов, остался верен инженерному делу. Это решение Имахара принял после работы ассистентом у Томлинсона Холмана, профессора школы киноискусств университета, создавшего систему THX (это система сертификации монтажных устройств и оборудования для наиболее качественного воспроизведения аудио и видео - Ред.) для Lucasfilm.

В шоу "Разрушители мифов" Гран Имахара попал по подсказке Джейми Хайнемана, который ранее периодически давал Гранту работу, а также под влиянием своих партнеров Линды Уолкович (помощник продюсера "Разрушителей мифов") и Тори Белечи.

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