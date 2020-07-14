В Житомирской области произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. Среди них - трое детей, мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение больницы с серьезными травмами.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, ДТП произошло вчера, 13 июля, в Коростенском районе, вблизи села Обиходы. Так, 25-летний водитель автомобиля ЗАЗ "Славута" двигался в направлении села Сарновичи и не справился с управлением. В результате чего машина съехала с дороги и перевернулась.

"В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля. В частности, 54-летний мужчина и двое детей 6 и 10 лет. Позже в больницу также госпитализировали 27-летнюю женщину и ее трехлетнюю дочь. Всех пятерых доставили в реанимационное отделение больницы с серьезными травмами", - говорится в сообщении.

На данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что под Киевом произошло ДТП с коляской. Водитель сбил мать с ребенком на "зебре" и протащил их по асфальту.

Также писали, что в страшном ДТП под Киевом погибли мать, отец, сын и дочка. Из всех пяти пассажиров машины в живых остался только 12-летний ребенок.