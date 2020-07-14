Вечером в понедельник, 13 июля, на базе Военно-Воздушных сил США в штате Нью-Мексико разбился американский истребитель F-16. Это пятый аналогичный инцидент за 2,5 месяца и второй с участием F-16 за последние две недели

Об этом со ссылкой на заявление военных сообщает Fox News.

Истребитель F-16C Viper разбился при заходке на посадку на базу ВВС в Нью-Мексико. Впрочем, пилоту удалось катапультироваться, его травмы оцениваются как незначительные.

Уточняется, что сейчас идет расследование инцидента.

Напомним, в июне в Северном море, у берегов Британии, нашли тело пилота американского истребителя F-15.

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