В результате заражения бубонной чумой в аймаке (области) Говь-Алтай на западе Монголии по пути в больницу скончался пятнадцатилетий подросток. Это показали результаты лабораторных анализов, как передает агентство Синьхуа со ссылкой на Минздрав Монголии.

Было установлено, что за три дня до своей смерти он вместе с друзьями съел мясо сурка, который является одним из переносчиков бубонной чумы. Двое друзей погибшего подростка и еще 15 человек были помещены на карантин и проходят лечение в больницах.

"Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума", - приводит агентство слова представителя минздрава Монголии Доржийн Нарангэрэл.

В Забайкальском крае России, граничащим с Монголией и Китаем, решили вовремя принять меры: тут советуют не охотиться, более детально подходить к выбору мяса, стерилизовать и кипятить его. И, конечно, обращаться к врачу как можно скорее в случае появления признаков недомоганий. Также здесь начали обучение врачей для борьбы с чумой.

Как сообщала "Страна", китайцы сообщили о неизвестной пневмонии в Казахстане. При этом в Министерстве здравоохранения Казахстана заявили, что информация об обнаружении неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем Covid-19, не соответствует действительности.

Ранее стало известно, что вспышка бубонной чумы в Монголии началась с мужчины, который съел мясо сурка.

Напомним, что в Украине появились новые виды мошенничества во время карантина.