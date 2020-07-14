C сегодняшнего дня обе нитки морского газопровода "Северный поток" приостановили работу до 26 июля из-за планового технического обслуживания.

Об этом пишет РИА Новости, во вторник, 14 июля.

Отмечается, что компания Nord Stream AG согласовала заранее график работ по техническому обслуживанию. Также отмечается, что все работы осуществляются при соблюдении необходимых мер безопасности, в связи с распространением Covid-19.

"Северный поток" - газопровод, по которому Россия экспортирует газ в Европу через Балтийское море. Его мощность - 55 млрд куб. м газа в год, протяженность - 1 224 км. Первая нитка начала работу в ноябре 2011 года, вторая - в октябре 2012 года.

Ранее мы сообщали, что В США пригрозили России новыми санкциями за "Северный поток-2". Такое заявление сделал посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл. Также он призвал федеральное правительство Германии переосмыслить свою политику в отношении России и "прекратить кормить зверя", в то время как НАТО не получает достаточную финансовую поддержку от немецкой стороны.