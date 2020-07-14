Юрист Андрей Портов выиграл дело по иску, который он летом 2019 года подавал против основателя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, прокуратуры и частного акционерного общества "Телерадиокомпания Люкс" ("24 канал").

Об этом юрист сообщил в Telegram-канале.

Отметим, что иск касался защиты чести, достоинства и деловой репутации. Теперь стороны, проигравшие дело, должны опровергнуть ложную информацию, которую они распространяли в отношении Портнова.

"Печерский суд Киева только что огласил решение по моему, рассматривавшемуся почти год, иску и обязал антикоррупционную прокуратуру, принадлежащий мэру Львова "24 канал" и скандально известного, ассоциируемого с исчезновением западных средств бродячего антикоррупционера Шабунина, опровергнуть информацию, что я когда-либо проходил по делу о незаконном обогащении или был к этому причастен", - написал Портнов.

Помимо опровержения ответчики должны оплатить судебные раскходы.

"Антикоррупционная прокуратура должна разместить опровержение у себя на сайте, а одиозный тунеядец Шабунин должен специально выступить на принадлежащем подозреваемому в земельных махинациях начальнику "Самопомощи" "24 канале". Все три ответчика должны также оплатить мне расходы. Кто не заплатит добровольно, в рамках учетно-воспитательных мероприятий, взыщу с каждого принудительно", - сообщил Андрей Портнов.

Напомним, ранее суд обязал Порошенко опровергнуть ложную информацию о Портнове.

Также мы писали, что Портнов подал иск на бывшего министра образования из Кабмина Яценюка за ложное обвинение в плагиате.