В Одессе из-за увеличения количества зараженных коронавирусом Covid-19 власти города запретили работу с 23.00 до 07.00 ночных клубов, а также ресторанов, кафе, баров. При этом за рубежом именно в такого рода заведениях, после снятия ограничений, зафиксировали массовую вспышку коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на протокол Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций горсовета № 27 от 13 июля.

Сотрудникам правоохранительных органов рекомендовано обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер в ТРЦ и на побережье города. Из-за резкого увеличения в Одессе количества случаев заболеваний Covid-19 городская власть готовится открыть дополнительные отделения в инфекционной и других больницах.

"Управлению развития потребительского рынка и защиты прав потребителей горсовета организовать взаимодействие с руководителями субъектов хозяйствования всех форм собственности относительно обеспечения... запрета работы развлекательных заведений (ночных клубов), а также субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга либо без него (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), учреждений культуры, кроме кинотеатров и кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с использованием адресной доставки заказов после 23.00 до 07. 00", - говорится в опубликованном сообщении.

По словам директора департамента здравоохранения горсовета Елены Якименко, в течение последней недели в Одессе лабораторно зарегистрировано в 3,9 раза больше случаев заболеваний Covid-19, чем за предыдущую неделю. Причем резко возросло количество пациентов, нуждающихся в лечении в стационарном режиме. Это обусловливает необходимость открытия дополнительных отделений и развертывания большего количества койко-мест в городской инфекционной и других больницах города.

За прошлые выходные в Одесской области полицейские пресекли деятельность 44 развлекательных заведений по причине нарушения карантина.

Мы разбирались, что изменится в работе кинотеатров со 2 июля.

Как сообщала "Страна", ранее в Кабмине разрешили продлить предельное время работы театров и других культурных учреждений до 23:00 в условиях пандемии Covid-19.