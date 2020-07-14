По состоянию на утро вторника, 14 июля, в Украине инфекцией Сovid-19 заболело 638 человек, среди которых 26 детей и 74 медработника.

Об этом во время ежедневного брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"За прошедшие сутки (коронавирусом - Ред.) заболело 638 человек, из них 26 детей и 74 медицинских работника. Были госпитализированы 157 человек. Зафиксировано 14 летальных случаев. При этом выздоровел 651 пациент", - сказал Степанов.

По его словам, в целом за все время пандемии в Украине зарегистрирован 54 771 случай коронавируса, из них 3 906 у детей, а также у 7 499 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 27 154 человека, а умерли - 1 412.

Степанов о новых случаях заражения Covid-19 среди детей и медиков с 2:15

Напомним, в Киеве за минувшие сутки выявлено уже 6 350 случаев коронавируса, 125 пациентов умерли. За последние 24 часа Covid-19 в столице заболели 112 человек.

Также мы писали, что в Украине планируют еще раз продлить карантин в связи с распространением коронавируса. Новые ограничения могут ввести до 14 августа.