С 2021 года производитель алкогольных напитков Diageo Plc будет выпускать виски в бумажных бутылках, полностью пригодных для вторичной переработки. Речь о марке Johnnie Walker, которая считается наиболее продаваемым в мире скотчем (сорта Red Label, Black Label).

Об этом сообщает Reuters.

Так, с начала 2021 года шотландский виски Johnnie Walker будет продаваться в экологичных бутылках. Diageo Plc таким образом наращивает усилия по борьбе с пластиковыми отходами.

По информации производителя, новая бутылка, разработанная в партнерстве с управляющей компанией Pilot Lite, будет изготовлена ​​из древесной массы, которая соответствует стандартам качества пищевых продуктов и полностью пригодна для вторичной переработки.

Diageo и Pilot Lite создали компанию по производству упаковки Pulpex Ltd для разработки бумажной бутылки и сотрудничества в области исследований и разработок.

Pulpex также создаст фирменные бумажные бутылки в неконкурентных категориях для других компаний, в том числе - Lipton Unilever Plc и PepsiCo. Их запуск также ожидается в следующем году.

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