За минувшие сутки в Украине зафиксировано 638 новых случаев инфицирования коронавирусом Covid-19. В Киеве же число новых заболевших выросло в 2 раза.

По состоянию на 09:00 вторника, 14 июля в Украине официально зафиксирован 54 771 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 1 412 стали смертельными. При этом с начала эпидемии 27 154 пациента выздоровели (+651 за сутки). Всего проведено 813 396 тестирований методом ПЦР.

Число выявленных случаев Covid-19 по областям:

Львовская область-7254 случая;

г. Киев - 6350 случаев;

Черновицкая область - 5184 случая;

Ровенская область - 4740 случаев;

Закарпатская область - 4055 случаев;

Ивано-Франковская область - 3127 случаев;

Киевская область - 3090 случаев;

Волынская область - 3080 случаев;

Харьковская область - 2723 случая;

Тернопольская область - 2276 случаев;

Одесская область - 2258 случаев;

Винницкая область - 2148 випадків;

Житомирская область - 1542 случая;



Днепропетровская область - 1146 случаев;

Хмельницкая область - 909 случаев;

Донецкая область - 765 случаев;

Черкасская область - 755 случаев;

Кировоградская область - 674 случая;



Запорожская область - 622 случая;

Черниговская область - 612 случаев.



Николаевская область - 487 случаев;



Сумская область - 341 случай;



Полтавская область - 334 случая;



Херсонская область - 204 случая;



Луганская область - 95 случаев;



Данные из аннексированного Крыма, части Донецкой, Луганской областей не представлены.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 июля 2020 года в Центр поступило 918 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 103 031 сообщение о подозрении на Covid-19.

Как сообщала "Страна", участник музыкальной группы "Чайф" Владимир Бегунов заразился Covid-19. При этом он сказал, что вовремя начал лечиться и поражение его легких составляет 10%. Он отметил, что болезнь протекает очень резко и тяжело.

Также стало известно, что обследования выздоровевших пациентов с Covid-19 в Германии показали не очень обнадеживающие результаты. У некоторых людей количество антител к коронавирусу довольно быстро уменьшилось, что ставит под сомнение эффективность вакцинации против Covid-19.