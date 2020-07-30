Уход за кустарниками роз. Фото с сайта Pinterest
Уход за кустарниками роз. Фото с сайта Pinterest

Август - один из главных месяцев для сборки урожая. Также в этот период огородники и садоводы активно заготавливают почву на будущий год, пересаживают кустарники, собирают семена, рыхлят почву. 

Например, уже известно, что лекарственный травы лучше всего собирать в первые дня месяца. До 5 августа надо сорвать ягоды. Уборку лука и чеснока идеально запланировать на 7-10 августа; свеклу, морковь и репу - 10-12 августа.

Заготавливать семена Звезды советуют 17 августа. Садить и пересаживать многолетники, кустарники - 21-23 и 27-30 августа. Для выкопки картофеля в августе есть несколько периодов - все детально описано в лунном календаря, который мы предлагаем вниманию читателей ниже.

Ближе к концу августа и в сентябре начнут появляться желтые листья, они будут опадать. Напомним, что их нельзя сжигать. Это запрещено по закону, чревато штрафами и небезопасно - огонь может перекинуться на жилье или хозяйственные постройки. Еще из-за многочисленных костров тяжело дышать нашим гражданам, у которых астма и другие заболевания органов дыхания. Просим учитывать это в ходе работ в огороде и саду. 

В отдельных материалах для вас - Как Звезды распределили хорошие и плохие дни в августе и Лунный календарь стрижек на август

Лунный календарь огородника и садовода на август 2020 года

лунный календарь на август

лунный календарь на август 2020

лунный календарь август 2020

лунный календарь на август 2020 года

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