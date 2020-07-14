На военно-морской базе в Сан-Диего (штат Калифорния, США) уже более суток продолжается пожар на борту американского универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6) ("Боном Ричард"). Его тушат пожарные суда и три вертолета, впрочем, погасить пламя пока не получается.

Об этом со ссылкой на контр-адмирала Собека, командующего 3-й экспедиционной ударной группой, в состав которой входит корабль, пишет "Интерфакс".

В результате операции по тушению пожара произошла осадка десантного корабля - в связи с поступлением большого количества воды.

"Осадка корабля продолжается на фоне его полива водой, и мы следим за соответствующим балансом", - сказал контр-адмирал Собек.

Пожар уже повредил надстройку на палубе авианесущего корабля, в частности, мостик и мачту. Само возгорание произошло в грузовом отсеке корабля на нижней палубе Deep V, где хранится большое количество имущества и техника морской пехоты. Контр-адмирал также сказал, что пожар уже распространился на другие отсеки корабля.

При этом с начала пожара пострадали 57 военнослужащих, в том числе 34 моряка и 23 гражданских лица. Пятеро из них остаются в местном госпитале.

Напомним, ранее сообщалось, что пожар может продлиться несколько дней, а корабль - выгореть до ватерлинии.

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