В Украине планируют еще раз продлить карантин в связи с распространением Covid-19. Новые ограничения планируют ввести до 14 августа, в то время как в Офисе президента сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране.

Об этом со ссылкой на источник из Минздрава сообщает издание "Сегодня", во вторник, 14 июля.

"Сейчас идет дискуссия о продлении карантина и о том, в каком виде его продлевать. С большей долей вероятности карантин будет продлен после 31 июля. Продолжены будут те карантинные меры, которые показали свою эффективность. Те, которые оказались неэффективными, будут отменены. Еще нет проекта постановления, над ним пока идет работа. Но дискуссия идет о том, что целесообразно установить карантин на две недели, потому как у Covid-19 такой срок инкубационного периода", - уверяет источник.

Как отмечается, эффективными оказались соблюдение социальной дистанции, ограничительные меры, касающиеся транспорта, в том числе и его обработка.

"Эти требования универсальны для всех областей, независимо от уровня заболеваемости", - рассказал источник. По его данным, если ситуация в той или иной области будет ухудшаться, то в первую очередь будет приостановлена деятельность стадионов и спортзалов.

Также в Минздраве сообщили, что суммарное соотношение новых случаев одной недели к другой - на грани контролируемой ситуации.

Напомним, ранее Кабмин продлил карантин в Украине до 31 июля. На данный момент в стране действует адаптивный карантин. Это значит, что решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем могут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.

Кроме того правительство обновило механизмы, по которым в регионах со значительным распространением Covid-19 может происходить усиление ограничительных мер.