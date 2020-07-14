В Киевской области направили в суд обвинительное заключение в отношении одной из участниц группы псевдозастройщиков, организовавшей строительную аферу в Ирпене. В ее результате зафиксирован материальный ущерб на сумму 197 млн ​​грн.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований полиции Украины в Telegram.

По данным правоохранителей, в период 2014-2018 годов четверо мошенников путем обмана завладели средствами граждан в особо крупных размерах.

"Они представлялись застройщиками трех жилых комплексов города Ирпень. Проводили масштабную рекламную кампанию по реализации доступного и комфортного жилья в пригороде столицы, убеждали граждан в безопасности инвестирования, уверяли в наличии всех разрешительных документов", - сообщили в полиции.

В процессе досудебного расследования были установлены и допрошены 442 пострадавших. По результатам экономической экспертизы был установлен материальный ущерб в размере 197 млн ​​грн.

"10 июля обвинительный акт относительно участницы преступной группировки направлен в суд. Ее обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупных размерах по предварительному сговору (ч. 3 ст. 28, ч. 4. ст. 190 Уголовного кодекса Украины)", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что троих других мошенников объявили в международный розыск, и двое из них сейчас задержаны - готовится их экстрадиция из Испании.

Фото: t.me/dsi_npu

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