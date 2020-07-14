Во вторник, 14 июля, мировые цены на нефть падают второй день подряд на фоне обеспокоенности инвесторов, в связи с ужесточением карантинных мер в некоторых странах.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, к 08:17 по киевскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,76 (1,78%), до $41,96 за баррель. В понедельник контракты подешевели на $0,52 (1,2%), до $42,72 за баррель.

Отмечается, что августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,84 (2,09%), до $39,26 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $0,45 (1,1%), до $40,1 за баррель.

По данным S&P Global Platts, рост выявленных случаев заражения Covid-19 в мире продолжает вызывать опасения трейдеров. В частности, 13 июля губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился приостановить во всех округах работу ресторанов, баров, музеев и других учреждений в закрытых помещениях.

"Июль может быть еще более сложным месяцем для нефти, чем ожидалось, учитывая негативное влияние неопределенности, связанной с коронавирусом, на спрос", - отметил аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

Также отмечается, что ограничительные меры ужесточаются и на Филиппинах, в Гонконге и Австралии. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус предупредил, что "возвращения к старой нормальной жизни в обозримом будущем не будет".

Сообщается, что 15 июля трейдеры также ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). По информации источника, страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти источник. Отмечается, что по его словам, сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

The Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на делегатов, что Саудовская Аравия выступает за ослабление ограничений с августа на фоне восстановления спроса по мере снятия карантинов. Между тем, по данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, китайский импорт нефти в июне вырос до рекордных 12,99 млн б/с, что на 34,4% выше уровня, зафиксированного годом ранее. Этот показатель увеличился на 14,6% по сравнению с маем, когда был зафиксирован предыдущий рекорд - 11,34 млн б/с.

Как отмечается, по итогам первого полугодия импорт нефти Китаем вырос на 9,3% в годовом выражении, до 10,82 млн б/с, несмотря на снижение до минимальных за восемь месяцев 9,72 млн б/с в марте на фоне вспышки коронавируса в стране.

Ранее мы писали, что Саудовская Аравия решила поднять цены на нефть. Дороже всего она обойдется Европе.

Также сообщали, что ОПЕК продлила решение о сокращении добычи нефти до конца июля.