Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) начали расследование факта задержания пенсионера, произведенного с применением силы со стороны патрульных. Проверка начата после публикаций о произошедшем в СМИ и соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На основании сообщения в СМИ и социальных сетях, следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, начали досудебное расследование по факту возможного превышения власти сотрудниками Управления патрульной полиции в Черновицкой области во время задержания мужчины, который осуществлял торговлю на одной из улиц Черновцов", – говорится в опубликованном сообщении.

Сообщается, что происшествие с пенсионером случилось 12 июля 2020. Правоохранители прибыли по вызову на одну из улиц города, где с применением наручников задержали мужчину пенсионного возраста. Также правоохранители составили в отношении гражданина админматериалы по ст.173, ст.185 и ст.44-3 (мелкое хулиганство, злостное неповиновение полицейскому и нарушение правил карантина (Кодекса Украины об административных правонарушениях).

"В результате действий стражей порядка пенсионеру стало плохо. Сейчас устанавливается степень полученных повреждений", - добавили в ГБР.

Предварительная правовая квалификация действий правоохранителей - превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, сопровождавшиеся насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Как сообщала "Страна", в ГБР закрыли дело об отмывании доходов Порошенко через "Кузню на Рыбальском".

При этом ранее сотрудник ГБР вручил пидозру пограничнику, который выпустил Порошенко на Мальдивы.