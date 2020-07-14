Вечером в понедельник, 13 июля, в Бердянске (Запорожская область) произошло серьезное ЧП, Здесь мужчина открыл стрельбу по детям, которые играли во дворе, под окнами его квартиры.

Об этом пишет Pro.berdiansk.

Инцидент произошел в спальном районе города, по улице Волонтеров, 67. Вечером мужчина стал стрелять из окна своей квартиры по играющим во дворе детям, предположительно из пистолета. Также сообщается, что по предварительным данным, он был пьян

Когда прохожие увидели это, то сразу вызвали полицию. Мужчину задержали, оказалось, что дома у него хранился арсенал оружия: мины, гранаты, пистолет, автомат и патроны к ним. На данный момент ведется разбирательство по этому делу.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Кирилловке мужчина решил отдохнуть на пляже, прихватив с собой гранату. Его задержала полиция.

Также сообщалось о том, что под Днепром в День Конституции парень попросил мужчину с пистолетом спрятать оружие и получил пулю в пах.