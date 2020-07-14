Греция призвала Евросоюз поскорее подготовить список санкций против Анкары. В частности, Афины подняли вопрос об ограничениях, которые могут быть введены против Турции в случае нарушения ею территориальной целостности Греции.

Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса, сообщает Euractiv.

"Мы, Греция и Кипр, призываем ЕС иметь список сильных санкций на случай, если Турция нарушит суверенные права Греции и Кипра", - заявил министр.

Как отмечается, этот вопрос Дендиас поднял на встрече министров иностранных дел ЕС, которая прошла 13 июля в Брюсселе и была посвящена главным образом Турции. В частности, на ней речь шла о наиболее проблемных вопросах в двусторонних отношениях - от незаконной разведки нефти и газа в Средиземном море до участия Турции в конфликтах в Ливии и Сирии.

Кроме того, сообщается, что министры также обсудили решение Турции преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Напомним, 10 июля Государственный совет Турции отменил решение правительства от 1934 года о статусе музея собора Святой Софии, расположенного в Стамбуле, что позволит вновь использовать этот памятник в качестве мечети. "Страна" подробно разбиралась, что значит для Турции и мира превращение Святой Софии в мечеть.