В Киеве растет число новых случаев коронавируса. За минувшие сутки Covid-19 обнаружили у 112 человек, по сравнению с 13 июля, суточный прирост увеличился в два раза - днем ранее сообщалось о всего 56 пациентах.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, на утро 14 июля в Киеве выявлено уже 6 350 случаев коронавируса, 125 пациентов умерли (один из них за прошлые сутки). Число выздоровевших составляет 2 124 человека (+15 за сутки).

Среди новых заболевших: 50 женщин в возрасте от 20 до 79 лет, 56 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет, 4 девочки от 4 до 15 лет и 2 мальчика - 12 и 16 лет. Среди пациентов, у которых болезнь обнаружили вчера, - 8 медиков.

Больше всего случаев заболевания за прошлые сутки обнаружили в Дарницком районе - 31. В Деснянском - 21, в Днепровском -14 случаев.

Напомним, мы публиковали карту распространения коронавируса по областям Украины на 13 июля.

Также "Страна" писала о том, что в Офисе президента сообщили о стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Украине.