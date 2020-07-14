В Минобороны Украины заявили, что на Донбассе произошло новое обострение. За сутки понедельника, 13 июля, противник 18 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

В зоне Операции объединенных сил за сутки погибли трое бойцов, один был ранен. Также сообщается, что еще один боец получил боевое травмирование. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Сартаны и Водяного, противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Неоднократно применялись минометы 82-го калибра, гранатометы и пулеметы. Также перестрелки зафиксировали у Каменки, Славного и недалеко от населенного пункта Первомайское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", мощная вооруженная активность наблюдалась неподалеку Луганского, Крымского и Орехово. На этих участках линии фронта противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Противник обстреливал опорные пункты наших защитников рядом и с Хутором Свободным. Не было спокойно и у Майорска. Здесь после обеда использовались ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Мы разбирались, как АТО спасло от электрического стула убийцу из США. Ему ставят в заслугу его участие в войне на Донбассе в составе "Правого сектора" и ВСУ. Лэнг был в зоне конфликта в 2015-2016 годах.

Также стало известно, что американский солдат покончил с собой на глазах у жены после возвращения из Афганистана.

Ранее в США констатировали, что после начала АТО (ООС) "Украина превратилась оружейный супермаркет".