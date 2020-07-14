За первые шесть месяцев 2020 года, по информации Китая, торговля КНР с США снизилась на 9,7% и сумма падения составила $233,9 млрд.

Об этом со ссылкой на данные китайской таможенной статистики пишет "Интерфакс".

Экспорт из Китая в США упал на 11,1% - до $177,5 млрд, импорт из Штатов сократился на 4,8%, составив в денежном выражении $56,44.

В июне торговый оборот между двумя странами вышел на рубеж $50,2 млрд, экспорт Китая исчислялся в $39,8 млрд, импорт - в $10,4 млрд.

В 2019 году внешняя торговля Китая и США достигла $541,22 млрд, сократившись по сравнению с 2018 годом более чем на 14%.

В целом за полугодие внешнеторговый оборот КНР достиг 14,24 трлн юаней ($2,034 трлн), сократившись по сравнению с показателем первого полугодия 2019 года на 3,2%.

При этом экспорт вышел на уровень 7,71 трлн юаней ($1,1 трлн), снижение в годовом исчислении - 3%, импорт составил 6,53 трлн юаней ($933 млрд), сократившись на 3,3%.

Напомним, Китай пригрозил американским чиновникам санкциями.

Также мы писали, что с начала года у госпредприятий Китая доходы упали на 50 процентов.