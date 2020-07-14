По состоянию на утро вторника, 14 июля, в Украине коронавирус подтвердился еще у 638 человек. Общее число зараженных таким образом достигло отметки 54 771 с начала эпидемии. Вчера, 13 июля общее число зараженных в нашей стране составляло 54 133.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Так, всего в Украине от Covid-19 с начала эпидемии умерло уже 1 412 человек (прирост за сутки +14 человек), выздоровело 27 154 пациента (+ 651 за сутки).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ВОЗ зарегистрировала новый рекорд по числу больных с коронавирусом за сутки.

Так же мы рассказывали, что в США после коронавирусной вечеринки умер мужчина, считавший Covid-19 обманом и блефом властей.

Кроме этого мы передавали заявление Трампа о том, что "в России удивились бы своей статистике Covid-19, если бы делали столько тестов как США".