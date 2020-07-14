Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий выступил против законопроекта нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского №2362, который откладывает срок перехода русскоязычных школ на украинский.

Соответствующий пост львовский губернатор, который является близким соратником премьер-министра Шмыгаля, опубликовал в Facebook.

"На этой неделе депутаты Верховной Рады Украины, вероятно, будут голосовать за изменения в законы о языке в учебных заведениях. Инициировал их нардеп Максим Бужанский. Если эти изменения примут, то русскоязычные школы уже не будут переходить на украинский язык обучения. Согласно действующему законодательству, они должны это сделать с 1 сентября этого года", - написал Козицкий.

Также от призвал народных депутатов из Львовской области "принять правильное решение", а нардепу Бужанскому - "лучше штудировать историю и наконец понять, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский".

На это отреагировал уже сам Максим Бужанский.

"Призываю львовского губернатора Козицкого не быть идиотом, научиться читать, и уяснить, наконец то, что вопрос нашего государственного языка никто не обсуждает вообще. Коллеги, вопрос не в языке, о котором в моем законе не идёт речь, не в школах, и даже не в учениках с родителями. Вопрос в том, мы меняем то, во что превратил страну Порошенко или нет? Если да, ничего не бойтесь, страна за нас. Если нет, завтра люди начнут искать тех, кто возьмётся менять", - написал нардеп в своем телеграм-канале.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о законопроекте, против которого выступил Козицкий. Его будут рассматривать в Раде в этот четверг. Речь в нем не о том, чтобы переход на украинский язык обучения русских школ был произведен не с 1 сентября 2020 года, а с 1 сентября 2023 года (тогда же, когда на украинский язык перейдут школы с обучением на языках ЕС).

Также мы писали, что Порошенко собирает акцию под Радой против законопроекта о пересмотре украинизации.