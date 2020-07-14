Во вторник, 14 июля, в Верховной Раде продолжат рассмотрение во втором чтении законопроекта о легализации игорного бизнеса, в сути которого разбиралась "Страна". Так же нардепы могут рассмотреть законопроект, позволяющий уволить скандального главу НАБУ Артема Сытника.

Об этом свидетельствует повестка дня парламента Украины на 14 июля.

В парламенте начали рассматривать законопроект по игорному бизнесу во втором чтении 30 июня. К нему невозможно применить сокращенную процедуру или другие механизмы по ускоренному рассмотрению законопроекта. Ожидается, что на рассмотрение более 3 000 поправок уйдет несколько дней.

Кроме этого, в повестке дня народных депутатов законопроект о безопасности и качества донорской крови и ее компонентов.

В повторном первом чтении рассмотрят и проект закона относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли.

На повестке дня так же проекты законов о социальной защите населения в период карантина, связанного с распространением коронавирусной болезни, о меценатской деятельности в сфере спорта и поддержки и повышения международной конкурентоспособности отраслей видео - и кинопроизводства.

Кроме этого сегодня парламент проведет два внеочередных заседания.

Первое в связи с требованием 158 народных депутатов. На повестке дня шесть законопроектов, среди которых:

по усовершенствованию условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии;





относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами;





внесение изменений в закон Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной болезни;





относительно повышения размера стипендии и ежегодного пособия для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;





относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей;





внесение изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию физической культуры и спорта.

Второе - в связи с требованием 150 народных депутатов Украины. На нем рассмотрят законопроект относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах, по которому могут отправить в отставку скандального главу НАБУ Артема Сытника.

Как сообщала "Страна", в Раде могут избрать нового главу НБУ уже в пятницу. При этом первый заместитель руководителя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко сообщил, что пока кандидатуры на главу Центробанка Украины нет.