В Австрии начали продажу ПЦР-тестов на выявление коронавируса Covid-19, которые можно проводить дома самостоятельно. Их начали реализовывать в одной из сетей магазинов и аптек. Об этом передает Укринформ.

"Таким образом мы реагируем на желание многих клиентов обеспечить низкопороговый доступ к тестам на коронавирус (Covid-19 - Ред.)", - заявил управляющий директор сети Гаральд Бауэр.

Сообщается, что домашний ПЦР-тест на Covid-19 может купить каждый желающий, но его цена – 119 евро. Продажа пока осуществляется только в интернет-магазине - чтобы избежать контактов с людьми, у которых имеются подозрения на заболевание.

Тестовый набор производства биотехнологической компании Novogenia GmbH из Зальцбурга включает инструкцию по использованию и специальную емкость, куда нужно поместить образец слюны. В защищенной упаковке его отправляют в лабораторию, которая сообщает о результате посредством Интернета в течение 1-3 дней.

Ранее венский стартап Horizon также разработал тест на коронавирус, который можно проводить дома. Планируется, что он будет распространяться в магазинах сети Bipa и в аптеках. О его цене пока не сообщалось.

Как сообщала "Страна", лидер группы "Чайф" заразился Covid-19. Владимир Бегунов сообщил, что вовремя начал лечиться и поражение его легких составляет около 10%. Музыкант призвал не слушать тех, кто отрицает существование коронавируса. Он отметил, что болезнь протекает очень резко и тяжело.

Напомним карту распространения Covid-19 по областям Украины на 13 июля 2020 года.